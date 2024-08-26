انطلاق كرنفال بريدة للتمور والسكري يتصدر قائمة المبيعات

انت الأن تتابع خبرانطلاق كرنفال بريدة للتمور والسكري يتصدر قائمة المبيعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ انطلاق كرنفال بريدة للتمور حافظت تمور السكري على صدارة قائمة أغلى الأصناف مبيعًا طوال الثلاثة أسابيع ، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الكرنفال حتى الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل ليستمتع محبي التمور بأنواعه وأشكاله المختلفة.

أنواع التمور المشاركة في كرنفال بريدة

وفقًا لما تم رصدها من إحصاءات معتمدة من كرنفال بريدة للتمور أن الكرنفال يتميز بتنوع كبير من التمور ، وقد تصدر تمر السكري المفتل قائمة المبيعات يوميا ، حيث يعد الأغلى من بين 50 صنف من التمور المعروضة ، إذ يتراوح سعره بين 30 إلى 350 ريال للكرتون عبوة 3.5 كيلوغرام ، إليكم ترتيب التمور المعروضة في الكرنفال من حيث الأسعار: