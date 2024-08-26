انطلاق كرنفال بريدة للتمور والسكري يتصدر قائمة المبيعات

انت الأن تتابع خبرانطلاق كرنفال بريدة للتمور والسكري يتصدر قائمة المبيعات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - منذ انطلاق كرنفال بريدة للتمور حافظت تمور السكري على صدارة قائمة أغلى الأصناف مبيعًا طوال الثلاثة أسابيع ، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الكرنفال حتى الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل ليستمتع محبي التمور بأنواعه وأشكاله المختلفة.
أنواع التمور المشاركة في كرنفال بريدة
وفقًا لما تم رصدها من إحصاءات معتمدة من كرنفال بريدة للتمور أن الكرنفال يتميز بتنوع كبير من التمور ، وقد تصدر تمر السكري المفتل قائمة المبيعات يوميا ، حيث يعد الأغلى من بين 50 صنف من التمور المعروضة ، إذ يتراوح سعره بين 30 إلى 350 ريال للكرتون عبوة 3.5 كيلوغرام ، إليكم ترتيب التمور المعروضة في الكرنفال من حيث الأسعار:
- في المركز الأول تمور السكري المفتل بسعر يتراوح بين 30 إلى 350 ريال.
- بينما تأتي تمور السكري الجالكسي في المركز الثاني بسعر يبدأ من 25 وحتى 200 ريال.
- وفي المركز الثالث تمر المجدول في كأغلى صنف يتم بيعه خلال الكرنفال الذي بدأت فعالياته مطلع أغسطس الجاري ، وسعره بين 35 إلى 180 ريالًا.
- جاءت تمور الصقعي والهشيشي في المركز الرابع بسعر من 20 إلى 100 ريال.
- ثم تمور السكرية الحمراء في المركز الخامس بسعر يتراوح بين 20 إلى 50 ريال.
- والمركز السادس للتمور الخلاص مناصيف بسعر 20 إلى 35 ريال.
- واحتلت تمور الونانة مناصيف المركز السابع بسعر يبدأ من 20 حتى 25 ريال.
- والمركز الثامن يأتي السكري المناصيف بسعر 15 إلى 25 ريال.
- جاء السكري الرطب في المركز التاسع بسعر تراوح بين 12 إلى 20 ريال.
- وأخيرًا البرحي في المركز العاشر بسعر يبدأ من 10 إلى 20 ريال.