انت الأن تتابع خبر شركة طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة.. شروط ورابط التقديم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة، وأوضحت شركة طيران الإمارات كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الوظائف، من التخصصات المطلوبة، والمسميات الوظيفية للوظائف المتاحة، وشروط التقديم، وأماكن العمل، ورابط وطريقة التقديم.

شركة طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة

وأضافت شركة طيران الإمارات، أن التقديم على هذه الوظائف يكون الآن متاح، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وأن العمل بتلك الوظائف المطلوبة يكون ضمن فروع مكاتب شركة طيران الإمارات والشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية، وذلك في 3 مدن وهي الرياض وجدة والمدينة المنورة.

المسميات الوظيفية للوظائف المتاحة

وحرصت شركة طيران الإمارات على توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف المطلوبة والشاغرة لديها، وأبرزت الشركة المسميات الوظيفية للوظائف المطلوبة وهي:

تنفيذي أول تطوير الأعمال “الرياض”.

تنفيذي أول تطوير الأعمال “جدة”.

تنفيذي مبيعات أول “المدينة المنورة”.

شروط ورابط التقديم على وظائف طيران الإمارات