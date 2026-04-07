قبل انتهاء «مهلة الجحيم».. دعوات لعزل ترامب: استيقظوا أنه يدعو لضربة نووية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:23 مساءً - دعا أنتوني سكاراموتشي، المدير السابق للاتصالات في البيت الأبيض، إلى عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من منصبه قبل انقضاء المهلة التي وضعها لإيران والتى يطلق عليها الجحيم إذا لم تستجب لمطالبه.

وكتب سكاراموتشي، الذي عمل في إدارة ترامب الأولى لعشرة أيام في يوليو 2017، على موقع X: «استيقظوا: إنه يدعو إلى ضربة نووية.. طالبوا بعزله فوراً».

وخلال الساعات القليلة الماضية، توالت التطورات الميدانية والسياسية، فقبيل انتهاء مهلته، استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشاطه يوم الثلاثاء بمنشور علي منصة تروث سوشيال، قال خلاله: إيران حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا، ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث.. 47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا، والتغيير الجذري والشامل للنظام في إيران تحقق وتسود الأن عقول مختلفة أكثر ذكاء وأقل تطرفا.

وتابع ترامب: سنرى ما سيحدث هذه الليلة التي تعد إحدى أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقّد.

وكان ترامب قد توعد قبل يومين بضرب كافة محطات الطاقة والجسور الإيرانية في يوم واحد، مؤكدا أن ما ينتظر إيران لا مثيل له. كما جدد تهديده خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، وقال إنه لن يمدد المهلة التي حددها بالساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

جحيم استباقي .. ضربات مكثفة لأهداف إيرانية قبل انتهاء مهلة ترامب

ميدانياً ، شهدت عدة مدن إيرانية استهداف أمريكي إسرائيلي مكثف علي مدار يوم الثلاثاء، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت جزيرة خرج جنوبي إيران، و10 مقاطع سكك حديد وجسورا .

وأفادت وكالة مهر الإيرانية عصر الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في جزيرة خرج، جراء هجمات إسرائيلية أمريكية، في الوقت الذي نقلت فيه شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن "الولايات المتحدة نفذت وحدها الضربات على جزيرة خرج، وهذه رسالة إلى الإيرانيين"، مشيرة إلى أن قصف عشرات الأهداف العسكرية في الجزيرة.

وأعلنت السلطات المحلية ووسائل إعلام رسمية في إيران عن سلسلة هجمات استهدفت بنى تحتية حيوية، حيث أفاد المساعد الأمني لمحافظ أصفهان بوقوع هجوم استهدف جسر "يحيى آباد" للسكك الحديدية في مدينة كاشان، وفي سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف جسر آخر على الطريق السريع الرابط بين تبريز وزنجان.