انت الأن تتابع خبر وزارة الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة، تحت مسمى “مدير مكتب لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج متطوعي الأمم المتحدة”، وأوضحت الوزارة عن حاجتها لشغل تلك الوظائف المطلوبة، مؤكدةً أن التقديم متاح لأكثر من تخصص.

وزارة الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة

وأضافت وزارة الخارجية أن التخصصات المطلوبة لتلك الوظائف، تتضمن التالي:

إدارة الأعمال.

الدراسات الاجتماعية.

العلوم السياسية.

دراسات التنمية.

تكنولوجيا المعلومات.

علوم الحاسب الآلي.

الترجمة “لغة إنجليزية”.

شروط التقديم على وظائف الخارجية

وحددت وزارة الخارجية عدد من الشروط والضوابط الواجب استيفائها للقبول في تلك الوظائف، ومن أبرزها التالي:

الجدارة تعتبر أساس الاختيار لشغل تلك الوظائف.

أن يكون المتقدم أحد مواطني المملكة العربية سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم ذو سلوك حسن وسيرة طيبة.

أن يكون المتقدم لائق طبيًا.

الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل هذه الوظائف وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي.

أن يكون تقدير المتقدم جيد جدًا كحد أدنى.

ألا يسبق الحكم على المتقدم بحد شرعي أو السجن، بسبب جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.

ألا يسبق فصل المتقدم من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو أن يكون مفصول ومضت سنة على الأقل على تاريخ الفصل.

يلزم على المتقدم في حالة الحصول على المؤهل العلمي من الخارج، أن يقوم بمعادلته من الجهة المختصة بالدولة.

الحد الأدنى المطلوب من التأهيل العلمي درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أو درجة البكالوريوس في تخصص علمي ذو صلة.

امتلاك خبرة عملية 3 سنوات كحد أدنى.

إتقان اللغة الإنجليزية.

موعد ورابط التقديم

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أن التقديم على هذه الوظائف متاح الآن، ويكون التقديم إلكتروني للتسهيل على مواطني المملكة الراغبين بالالتحاق بأحد وظائف الوزارة، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو الأول من شهر سبتمبر 2024 المقبل، وللتقديم أدخل على الرابط التالي: