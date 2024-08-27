انت الأن تتابع خبر "رسميًا" رابط تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي 2024 لنقل الكادر .. المهلة 3 أيام فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مجلس الخدمة الاتحادي في العراق عن إطلاق رابط تعيينات جديدة من أجل نقل الكوادر الذين تم تعيينهم في الجهات والهيئات التي يكون مقرها بغداد حصراً، وهم من سكنة المحافظات الأخرى، حيث سيتم نقلهم وإعادة توزيعهم في وظائف أخرى وحسب الضوابط المعمول بها، وذلك بعد تقديمهم على الرابط وتأكيد عدم رغبة المتقدمين بالاستمرار في الوظائف المعينين فيها.

تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي 2024

وجاء في بيان التعيينات ما يلي:”الحاقاً بالبيان المنشور في 21 آب الحالي، والذي تم فيه الإشارة إلى ورود طلبات من المتقدمين للتوظيف من المشمولين بقانوني (59) و(67) لسنة 2017، والذين تم تعيينهم في الجهات والهيئات التي يكون مقرها بغداد حصراً، وهم من سكنة المحافظات الأخرى يعلن المجلس عن فتح باب تقديم الطلبات للإفصاح عن عدم رغبة المتقدمين بالمباشرة في الوظائف المعينين فيها على ملاك الجهة التي تم توظيفهم عليها في العاصمة بغداد, وإعادة توزيعهم في وظائف أخرى وحسب الضوابط المعمول بها في هذا الشأن”.

رابط التقديم على التعيينات الجديدة لمجلس الخدمة الاتحادي 2024

وأوضح مجلس الخدمة الاتحادي أنه سيتم قبول طلبات التعيينات الجديدة لمدة 3 أيام فقط على الرابط confirm-ministry.iraqi-fpsc.gov.iq بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 27 آب وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 29 آب الجاري، مؤكدًا أنه لن يتم قبول أي طلبات تصل للمجلس خارج التواريخ التي تم تحديدها، ولن يتم استقبال الطلبات يدوياً.

استمارة التقديم على تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي

وفيما يلي طريقة التقديم على تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي:

يتم الدخول على رابط التعيينات الجديدة الذي نشره المجلس.

ثم تسجيل الدخول على نظام التوظيف الإلكتروني.

البدء في استمارة التعيينات.

إدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

ثم إرسال الاستمارة، ومتابعة حالة طلب التوظيف من خلال الجهات المعنية أو صفحة المستخدم على النظام.

وفيما يلي طريقة التقديم على تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي: