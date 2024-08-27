انت الأن تتابع خبر وجهات سياحية جديدة تجذب السعوديين لزيارتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الدول العربية ، تتجه أنظار السائحين العرب وخاصة السعوديين صوب البلدان منخفضة الحرارة مثل دول أوروبا والتي تحتل الصدارة في قائمة البلدان الأكثر استقبالاً للزائرين ، وأبرزها اليونان والبرتغال والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا، وغيرها من الدول الأوروبية التي تتمتع بدرجات حرارة معتدلة في الصيف.

ومع ذلك يتطلع الكثير من السائحين العرب لزيارة بقعة جغرافية

لم تحظَ بشهرة واسعة ، ولم يُروَّج لها بشكل كبير، إلا أنها نالت إعجاب الكثيرين ممن زاروها خلال السنوات القليلة الماضية ؛ لاحتوائها على الأماكن الطبيعية الخلابة.

و بحسب مركز الإحصاء والمعلومات الاقتصادية (CEICDATA) ، فإن أعداد الزائرين من الدول العربية إلى آسيا الوسطى في تزايد مستمر عام بعد عام ، حيث كشفت الإحصاءات أن عدد السائحين القادمين إلى "قيرغيزستان" مثلًا قد ارتفع من عشرات الأشخاص في العام إلى الآلاف.

اتجاه كثير من السائحين العرب لزيارة آسيا الوسطى

بعد انتشار مقاطع فيديو لسائحين عرب توضح أنهم تعرَّضوا لسوء معاملة في تركيا ، وخروج العديد من المتظاهرين في بلدان أوروبية مثل إسبانيا واليونان وهولندا ؛ احتجاجًا على أعداد السائحين الغفيرة التي تتدفق إلى بلادهم ، اتجهت أنظار السائحين العرب صوب آسيا الوسطى وخاصة من الجزائر والبحرين ومصر والكويت والسعودية ولبنان ؛ لما لها من طبيعة خلابة ومناظر جذابة ، ومن أهم البلدان التي تعتبر وجهة سياحية في آسيا الوسطي:

أوزبكستان.

قرغيزستان.

كازاخستان.

طاجيكستان.

تركمانستان.