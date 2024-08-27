انت الأن تتابع خبر حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية من الشهر المقبل.. الموارد البشرية توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار استراتيجي مهم يتعلق ببرنامج تحسين العلاقة التعاقدية، والذي يهدف إلى إلغاء نظام الكفيل لعدد محدود من المهن، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز بيئة العمل وتحسين العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، كما يعتبر هذا القرار تحولاً كبيراً في كيفية إدارة العمل والإقامات، حيث يمنح العمال حرية أكبر في الانتقال بين المدن واختيار مواقع العمل الجديدة بعد انتهاء عقودهم، وفي هذا المقال عبر موقعنا بوابة الصبح، سنستعرض تفاصيل القرار، وسنوضح حقيقة إلغاء نظام الكفيل، بالإضافة إلى المهن التي يشملها هذا التغيير.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية 1446

في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديث نظام العمل في المملكة، انتشرت أخبار واسعة النطاق عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تفيد بإلغاء نظام الكفيل بشكل كامل، إلا أن الوزارة أكدت أنه لا صحة لهذه الأخبار، وأوضحت أن ما يتم تداوله من معلومات هو مجرد شائعات، وأن التغييرات المعلنة تتعلق فقط ببرنامج تحسين العلاقة التعاقدية، الذي يهدف إلى تسهيل انتقال العمالة وتحسين بيئة العمل، كما نصحت الوزارة جميع المعنيين بالتحقق من الأخبار عبر القنوات الرسمية فقط، وأكدت على أهمية متابعة التصريحات الرسمية التي تصدر عن الوزارة والتي تشمل آخر المستجدات المتعلقة بنظام الكفالة، وبناءً على ذلك، فإن أي تغييرات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية وبالطرق المعتمدة.

إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن في السعودية

ضمن المبادرة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سيتم إلغاء نظام الكفيل لعدد من المهن بشكل محدود، وتشمل المهن التي سيتم تطبيق هذه التعديلات عليها: