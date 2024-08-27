"noor.moe.gov.sa" خطوات نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى 1446 عبر منصة نور لمن تنطبق عليهم شروط وزارة التعليم

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رياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة التعليم السعودية خطوات نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى إذ أنها إحدى المبادرات المتطورة التي تمكن أولياء الأمور من نقل الطالب وذلك عبر استخدام هذه المنصة ويكون النقل تحت إشراف الوزارة، إذ أن نظام نور أحد الأنظمة الهامك يقدم خدمات متعددة ومهام دراسية متكاملة، مع توضيح الجداول الزمنية والأنشطة التعليمية وحل الواجبات ورصد الدرجات وحالات الغياب، والتعرف على النتائج أي لا يمكن الاستغناء عنها في الحصول على أي خدمة تعليمية.

خطوات نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى

يعد من ضمن الجهود التي توفرها وزارة التعليم بشكل مستمر لأولياء الأمور والطلاب حتى تحسن الخدمات التي تقدم إليهم، الآلية الجديدة التي تستخدم في نقل الطلاب من مدرسة لأخرى بشكل بسيط، وكانت هذه الخدمة ضمن سلسلة التحديثات والتطويرات في نظام نور الذي يعد إحدى أهم الأدوات المساهمة بتقديم خدمات تعليمية متكاملة، وتلك الخدمة خطوة نوعية سهلت على أولياء الأمور عملية نقل الأبناء للمدارس المناسبة مع متطلباتهم واحتياجاتهم الأسرية، وبإمكان أولياء الأمور استخدام المنصة دون أن يحتاج لموافقات إضافية، شرط أن يتوفر مكانًا يسمح بالمدرسة الراغب في الانتقال إليها، وإليكم خطوات النقل عبر نظام نور وهي كالآتي:

أولًا يجب أن يتم تسجيل الدخول لمنصة نور.

قم بالدخول بعد ذلك لطلب النقل إلى المدرسة.

وضح اسم الطالب الراغب في نقله.

حدد الإدارة التي ترغب في الانتقال منها.

اختار بعد ذلك الإدارة التعليمية الراغب في الانتقال إليها.

قم باختيار المدرسة التي ينتقل إليها الطالب.

اضغط على تثبيت بعض الانتهاء.

شروط انتقال الطالب من المدرسة

حتى يستطيع الطالب أن ينتقل من مدرسة إلى أخرى فإن ذلك الأمر بحاجة إلى توفر بعض الشروط الأساسية التي قد قامت بتحديدها وزارة التعليم لتنظيم هذا الأمر، وإليكم الشروط وهي كالتالي: