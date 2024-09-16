انت الأن تتابع خبر تعرف على أهم عروض البنوك اليوم الوطني 2024 وموعد الإجازة ومظاهر الاحتفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عروض البنوك اليوم الوطني 2024 ينتظرها الكثير من المواطنين السعوديين، حيث لم يتبقى سوى القليل عن قدوم اليوم الوطني السعودي الذي يعتبر من أهم وأشهر الأعياد الوطنية عند السعوديين، فهو اليوم الذي وحد فيه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن المملكة السعودية، لذا يتم الاحتفال بهذا اليوم كل عامًا بهدف الاعتزاز بالهوية الوطنية، وغرس محبة الوطن والدفاع عنه في نفوس الأطفال، وحاليًا يقوم الكثيرون بالبحث عن العروض المقدمة من البنوك والشركات المتنوعة والمتاجر والتي يتم طرحها في هذا اليوم احتفالاً به.

عروض البنوك اليوم الوطني 2024 كثيرة ومتنوعة، حيث يوفر كلا من مصرف الراجحي وبنك الاستثمار السعودي عروض على التمويل الشخصي والسيارات وغير ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وفيما يلي أبرز هذه العروض:

تمويل شخصي من بنوك المملكة السعودية بربح سنوي يبدأ من 1.84%.

الحصول على التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية.

عروض على سيارات جي ايه سي بقسط شهري يبدأ من 888 ريال سعودي بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات من بنك الراجحي السعودي والبنك الأهلي.

كما تقدم أيضًا الكثير من الشركات والماركات في كافة المجالات عروض كثير احتفالًا باليوم الوطني كل عام، وينافسون بقوة على تقديم أكبر نسبة تخفيضات، وأيضًا عروض الخطوط السعودية حيث أطلقت هذا العام شعار تذكرة عليك والثانية علينا.

إجازة اليوم الوطني للبنوك 1446

تقوم المملكة السعودية بالاحتفال باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر 2024، وحيث جاءت تفاصيل إجازة اليوم الوطني السعودي في البنوك على النحو التالي:

يوافق يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 إجازة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية أن إجازة اليوم الوطني ستكون يومين 22 سبتمبر و23 سبتمبر 2024.

لذا فمن المقرر أن يحصل موظفي البنوك على إجازة لمدة أربعة أيام متتالية لتشمل الإجازة يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية ويومي الأحد والاثنين إجازة الاحتفال باليوم الوطني.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1446

تتسم المملكة السعودية بتنوع احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي بداية من تزيين الشوارع بالأعلام لإحياء البهجة والفرحة، وتتنوع فعاليات اليوم السعودي كما يلي: