علوم وتكنولوجيا

مواصفات و سعر iPhone 15 Pro

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - السبت، 23 سبتمبر 2023 09:30 مـ

دوت الخليج
تكنولوجيا السبت، 23 سبتمبر 2023 09:09 مـ بتوقيت القاهرة 2023-09-23 21:09:32
دوت الخليج
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مواصفات iPhone 15 Pro

  • يدعم الهاتف خاصية الأتصال قريب المدي .
  • يدعم الهاتف إمكانية تركيب شريحة إتصال من نوع Nano Sim و شريحة إتصال أخري من نوع eSim .
  • يدعم الهاتف شبكات أتصال الجيل الثاني و الجيل الثالث و الجيل الرابع و الجيل الخامس .
  • يأتى الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن التيتانيوم .
  • يأتى الهاتف بوزن 187 جرام .
  • يأتى الهاتف بأبعاد 146.6×70.6×8.3 ملم .
  • يأتي الهاتف مقاوم للماء حتى عمق يصل إلى 6 متر لمدة 30 دقيقة .
  • يأتى الهاتف مقاوم للغبار بشهادة IP68 .
  • تأتى شاشة الهاتف بشكل Dynamic Island في منتصف الشاشة .
  • تأتى شاشة الهاتف من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 إنش بدقة 1179×2556 بكسل بمعدل 460 بكسل لكل إنش .
  • تأتى شاشة الهاتف داعمة لخاصية Always On Display .
  • تأتى شاشة الهاتف بمعدل تحديث 120 هيرتز .
  • تأتى شاشة الهاتف داعمة لخاصية HDR10 .
  • تأتى شاشة الهاتف بحواف قليلة جدا بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع Ceramic Shield glass .
  • تأتى شاشة الهاتف بسطوع يصل إلى 2000 شمعة .
  • يأتى الإصدار الأول من الهاتف بذاكرة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت .
  • يأتى الإصدار الثاني من الهاتف بذاكرة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت .
  • يأتى الإصدار الثالث من الهاتف بذاكرة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت .
  • يأتى الإصدار الرابع من الهاتف بذاكرة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت .
  • لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية .
  • يأتي الهاتف بمعالج من شركة ابل من نوع A17 Pro بتكنولوجيا الـ 3 نانو .
  • يأتى الهاتف بمعالج رسومي من نوعApple GPU 6-core graphics .
  • تأتى الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 و تدعم الاوتوفوكس .
  • تأتى الكاميرا الأمامية للهاتف بعدسة أخري مخصصة للعزل و Face ID .
  • تأتى الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى و هى الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم خاصية OIS .
  • تأتى الكاميرا الثانية للهاتف و هى الكاميرا الخاصة بعمل الزوم الحقيقي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 و تدعم خاصية OIS .
  • تأتى الكاميرا الثالثة للهاتف و هى الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بالإضافة إلى سينسور TOF 3D لعمل العزل و البورتريه و فلاش إضافى من نوع ليد .
  • يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K .
  • يدعم الهاتف التصوير بجودة FHD بدقة 1080 .
  • يدعم الهاتف ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء .
  • يأتى الواي فاي الخاص بالهاتف بترددات a/b/g/n/ac/6e .
  • يدعم الهاتف Dual-band و hotspot .
  • يأتى البلوتوث الخاص بالهاتف بإصدار 5.3 حيث يدعم خاصية A2DP و خاصية LE .
  • يدعم الهاتف إمكانية تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS .
  • يدعم الهاتف أنظمة الملاحة مثل QZSS و BDS و GALILEO و GLONASS .
  • يدعم الهاتف بصمة الوجه .
  • يدعم الهاتف مستشعرات التسارع و القرب و البوصلة و الجيروسكوب و الضغط الجوي .
  • يأتى الهاتف بسماعات خارجية من نوع ستيريو .
  • يأتى منفذUSB من نوع Type C 3.0 .
  • تأتى بطارية الهاتف بسعة 3650 مللي أمبير .
  • يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 20 وات .
  • يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات .
  • يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي مع شواحنQi العادية بقوة 7.5 وات .
  • يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 17 .
  • يأتى الهاتف باللون التيتانيوم و التيتانيوم الأسود و التيتانيوم الأبيض .

سعر iPhone 15 Pro

  • يأتى السعر الرسمي للهاتف بالنسبة للنسخة 128 جيجا بسعر 1000 دولار أمريكي .
  • يأتى السعر الرسمي للهاتف بالنسبة للنسخة 256 جيجا بسعر 1100 دولار أمريكي .
  • يأتى السعر الرسمي للهاتف بالنسبة للنسخة 512 جيجا بسعر 1300 دولار أمريكي .
  • يأتى السعر الرسمي للخاتف بالنسبة للنسخة 1 تيرا بسعر 1500 دولار أمريكي .
  • يأتى السعر الرسمي للهاتف فى دولة الإمارات للنسخة 128 جيجا بسعر 4300 درهم إماراتي .
  • يأتى السعر الرسمي للهاتف فى دولة الإمارات للنسخة 256 جيجا بسعر 4700 درهم إماراتي .
  • يأتى السعر الرسمي للهاتف فى دولة الإمارات للنسخة 512 جيجا بسعر 5550 درهم إماراتي .
  • يأتى السعر الرسمي للهاتف فى دولة الإمارات للنسخة 1 تيرا بسعر 6400 درهم إمارتي .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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