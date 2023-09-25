إل جي تطرح أول لابتوب قابل للطي من إنتاج كوريا الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 09:30 صباحاً - أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات، اليوم الإثنين، عن إنتاج أول جهاز لاب توب قابل للطي تطرحه شركة كورية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الشركة أن الجهاز «إل جي غرام فولد»، يصبح حاسوبا محمولا بـ12 بوصة عند طيه، ويتحول إلى كمبيوتر لوحي أو كتاب إلكتروني بـ17 بوصة، ويبلغ أقصى سمك عند فتح الشاشة 9.4 ملم.

وذكرت الشركة أن جزء الطي تجاوز اختبار قوة التحمل لـ30 مرة، ويمكن استخدام لوحة المفاتيح لاسلكي وقلم رقمي.

يبلغ وزن الجهاز 1,250 غرام مع تركيب بطارية بسعة 72 وات في الساعة، يضم OLED عالية الجودة على مستوى QXGA باللمس، وتعرض الألوان بنسبة 99.5% من معيار ألوان السينما الرقمية.

أما المعالج الذي يحدد الأداء فينتمي إلى الجيل الثالث عشر من إنتلب Core i5، وحجم الذاكرة الداخلية يبلغ 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 غيغابايت، كما تدعم مكبرات الصوت الاستيريو الثلاثة المدمجة نظام الصوت المكاني «دولبي أتموس».

ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء فإن الجهاز يطرح للبيع بالأسواق بدءا من الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، بسعر يوازي (3,738 دولار أميركي).