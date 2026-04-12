لايف بسنت سليمان.. أسرار جديدة تكشف في انتحار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:22 مساءً - شهدت محافظة الإسكندرية واقعة مؤلمة هزت مشاعر المتابعين بعدما أقدمت بسنت سليمان على إنهاء حياتها بالقفز من شرفة منزلها بالطابق الثالث عشر في مشهد صادم تم توثيقه عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار حالة واسعة من الحزن والجدل.

فيديو انتحار بسنت سليمان

ظهرت لايف بسنت سليمان وهي تتحدث عن معاناتها النفسية الحادة مشيرة إلى خلافات مستمرة مع زوجها حيث استمر البث لنحو نصف ساعة كشفت خلاله عن حجم الضغوط التي تمر بها، وكانت آخر كلماتها قبل الواقعة رسالة مؤثرة وجهتها إليه قبل أن تقدم على القفز من شرفة شقتها في منطقة سموحة وسط صدمة المتابعين الذين حاولوا التدخل عبر التعليقات دون جدوى.

تفاصيل لايف بسنت سليمان

عقب انتشار فيديو بسنت سليمان تساءل البعض عن حقيقة الواقعة خاصة مع شكوك حول كونه مجرد محاولة للفت الانتباه إلا أن وصول الأجهزة الأمنية أكد سقوط الفتاة ووفاتها في الحال نتيجة الارتطام بالأرض.

وبدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث في ظل دعوات واسعة لضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والتعامل مع مثل هذه الأزمات بجدية.