رونالدو يطلب ضم موهوب ريال مدريد لنادي ألميريا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:22 مساءً - يتحرك نادي ألميريا الإسباني لتعزيز صفوفه بصفقة هجومية واعدة من قلب "فالديبيباس"، حيث وضع عينه على صانع ألعاب ريال مدريد الشاب، ليكون حجر الزاوية في مشروعه الرياضي للموسم المقبل من أجل العودة إلى الدرجة الأولى مجددا بعد استحواذ كريستيانو رونالدو على جزء من الأسهم.

ضغوط من رونالدو لنقل بالاسيوس إلى ألميريا

أفاد موقع "fichajes" الإسباني أن الأسطورة كريستيانو رونالدو يدفع بقوة نحو إتمام هذه الصفقة. ويرى "الدون" أن سيزار بالاسيوس هو القطعة الناقصة في تشكيلة ألميريا، لما يمتلكه من قدرة فائقة على صناعة اللعب وتقديم الحلول الهجومية المبتكرة.

تألق سيزار بالاسيوس بالأرقام مع ريال مدريد "كاستيا"

تُظهر إحصائيات الموسم الأخير فاعلية كبيرة للنجم الشاب، مما جعل رونالدو يراهن عليه؛ حيث شارك بالاسيوس مع رديف ريال مدريد في 32 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 3 أهداف أخرى، وهي أرقام تعكس حسّه التهديفي العالي كلاعب وسط هجومي.

موقف ريال مدريد من رحيل بالاسيوس إلى ألميريا

تبدو إدارة ريال مدريد منفتحة على فكرة خروج اللاعب لخوض تجربة جديدة. ويشير التقرير إلى أن النادي الملكي قد يوافق على إعارة بالاسيوس إلى ألميريا، لضمان استمرار تطوره في بيئة تنافسية أقوى من الدوري الرديف، مع الحفاظ على حقوق النادي في اللاعب مستقبلاً.

تقييم ألميريا لجدوى التعاقد مع نجم ريال مدريد

تدرس الإدارة الرياضية في نادي ألميريا حالياً كافة التفاصيل المالية والفنية لضم سيزار بالاسيوس. وتعتبر تزكية رونالدو لهذه الصفقة بمثابة ضمانة فنية كبرى تدفع النادي الأندلسي لسرعة الحسم، لجلب موهبة شابة تتسلح بعقلية الانتصارات المدريدية.