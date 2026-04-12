اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد...

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:22 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين توتنهام هوتسبير وسندرلاند، وذلك ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على أرضية ملعب «استاد أوف لايت» مساء اليوم الأحد 12 أبريل.

ترتيب توتنهام وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

يدخل توتنهام هذه المباراة وهو يسعى لتصحيح المسار والعودة لنغمة الانتصارات، حيث شهدت نتائجه في آخر 5 مباريات تذبذباً ملحوظاً بتحقيق فوزين مقابل هزيمتين وتعادل وحيد، ويطمح "lالسبيرز لخطف نقاط المباراة الثلاث لتعزيز موقفه في صراع المربع الذهبي، خاصة أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

على الجانب الآخر، يخوض سندرلاند اللقاء وهو يحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين وضعيته في جدول الترتيب، ورغم صعوبة المهمة أمام الفريق اللندني، إلا أن "القطط السوداء" تطمح للخروج بنتيجة إيجابية وكسر سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر 5 مواجهات خاضها في البريميرليج مقابل 3 هزائم وتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد سندرلاند

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، ويتولى المعلق محمد بركات مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء الذي يديره تحكيمياً الحكم روبرت جونز.

كيفية مشاهدة مباراة توتنهام ضد سندرلاند عبر الإنترنت

يمكنكم متابعة المباراة التي ستجمع بين توتنهام وسندرلاند عبر الإنترنت من خلال تطبيق بي ان كونكت أو منصة تود. 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

