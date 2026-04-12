اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:22 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين توتنهام هوتسبير وسندرلاند، وذلك ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على أرضية ملعب «استاد أوف لايت» مساء اليوم الأحد 12 أبريل.

ترتيب توتنهام وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

يدخل توتنهام هذه المباراة وهو يسعى لتصحيح المسار والعودة لنغمة الانتصارات، حيث شهدت نتائجه في آخر 5 مباريات تذبذباً ملحوظاً بتحقيق فوزين مقابل هزيمتين وتعادل وحيد، ويطمح "lالسبيرز لخطف نقاط المباراة الثلاث لتعزيز موقفه في صراع المربع الذهبي، خاصة أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

على الجانب الآخر، يخوض سندرلاند اللقاء وهو يحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين وضعيته في جدول الترتيب، ورغم صعوبة المهمة أمام الفريق اللندني، إلا أن "القطط السوداء" تطمح للخروج بنتيجة إيجابية وكسر سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر 5 مواجهات خاضها في البريميرليج مقابل 3 هزائم وتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد سندرلاند

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، ويتولى المعلق محمد بركات مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء الذي يديره تحكيمياً الحكم روبرت جونز.

كيفية مشاهدة مباراة توتنهام ضد سندرلاند عبر الإنترنت

يمكنكم متابعة المباراة التي ستجمع بين توتنهام وسندرلاند عبر الإنترنت من خلال تطبيق بي ان كونكت أو منصة تود.