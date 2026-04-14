أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في السوق المحلية المصرية.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:23 مساءً - شهد اليوم الثلاثاء 14ابريل 2026 حسب أخر تحديث رصدته السوق المحلية في مصر لوحظ استقرار في اسعار الخضروات والفاكهة، وتفاوتت الأسعار في كثير من نواحي مصر ومنها الأقصر بداية من 15 جنيه مصري حسب النوع والكمية.
سعر الفاكهة اليوم
- سجل كيلو اليوسفي 25 جنيه.
- وتراوح كيلوالبرتقال البلدي مابين 25 لـ 30جنيه.
- وتفاوت سعر البرتقال السكري مابين25 لـ 30جنيه للكيلو.
- وأيضًا كيلوالبرتقال ابو سره مابين 25 لـ 30 جنيه.
- ووصل كيلو التفاح الجولدن 90 جنيها.
- وتراوح سعر التفاح المستورد مابين100 لـ 110 جنيه للكيلو.
- التفاح الاصفر اللبناني سجل 90 جنيه للكيلو.
- وأيضًا التفاح الايطالي الاحمر90جنيه للكيلو.
- والموز من النوع البلدي للكيلومابين 30ل35جنيه.
- ووصل سعر كيلو الجوافه 30 جنيه.
- وسجلت الفراوله 30 جنيه للكيلو.
- ويصل سعركيلو الرمان السكري لـ 60جنيه.
- وسجل الحرنكش 120 جنيه للكيلو.
- وكيلو الكنتالوب 40جنيه
سعر الخضار اليوم في مصر
- يتراوح سعركيلو الباميه الخضراء مابين 90 لـ 100جنيه .
- حيث سجل سعر كيلو البطاطس 15 جنيه.
- سجل الخيار الصوب 20جنيه لكل كيلو.
- والخيار من النوع البلدي 20جنيه لكل كيلو.
- تفاوت سعر كيلو الطماطم بين 30 – 35 جنيه.
- يصل سعر كيلو البصل الاحمر حتي 20 جنيه.
- وكيلو البصل الابيض 20 جنيه.
- ووصل سعر الجزر السكري 30جنيه للكيلو.
- وسجل كيلو فلفل الألوان 60 جنيه
- الثوم الاحمر البلدي الجديد15 جنيه للكيلو.
- فلفل بلدي حار40 جنيه للكيلو.
- ليمون بلدي 50 جنيه للكيلو.
- كيلو البنجر بثلاثين جنيه.
- سعر كيلو الكوسه 30 جنيه
- فاصوليا خضره سعر 60 جنيه للكيو.
- يصل سعر الكابوتشا بحجم كبير حتى 30 جنيه.