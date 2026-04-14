مفاجآت في طقس مصر غدًا الأربعاء.. ارتفاع غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 08:20 مساءً - تتباين أجواء الطقس يوميًا في المحافظات المصرية بشكل لافت، حيث تنعم السواحل بنسائم معتدلة بينما تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا في مناطق الداخل ليبقى لكل محافظة أجوائها الخاصة التي تميزها يومًا بعد يوم.

تغيرات الطقس غدًا بالمحافظات المصرية

تتوقع هيئة الأرصاد المصرية أن درجات الطقس غدًا الأربعاء بتاريخ 15 أبريل عام 2026 قد يشهد ارتفاعًا ملموسًا بمختلف مناطق البلاد، حيث تجد طقس المحافظات مائل للبرودة مع بداية ساعات اليوم وتتغير تدريجيًأ لتزداد درجات الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، ويعود الطقس للاعتدال ليلًا.

التوقعات الجوية وأهم الظواهر المصاحبة لها

مع فجر اليوم إلى الساعة 9 صباحًا تظهر شبورة مائية على الطرق الواصلة إلى شمال المحافظات والقادمة منها بدايةً من القاهرة الكبرى وصولًا إلى وسط سيناء.

احتمالية محدودة جدًا لسقوط الأمطار على مناطق الساحلية في الشمال الغربي على فترات متباعدة.

نشاط للأتربة نهارًا على أجزاء من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

تزداد معدلات الرياح في السواحل الشمالية والصحراء الغربية حيث تتراوح سرعتها إلى 30 كم/س.

درجات الحرارة في المحافظات غدًا

طقس القاهرة 15 أبريل 2026

الدرجات العظمى: 33 درجة.

الدرجات الصغرى: 20 درجة.

طقس الاسكندرية 15 أبريل 2026

الدرجات العظمى: 26 درجة.

الدرجات الصغرى: 16 درجة.

طقس مطروح 15 أبريل 2026

الدرجات العظمى:23 درجة.

الدرجات الصغرى: 15 درجة.

طقس سوهاج 15 ابريل 2026

الدرجات العظمى: 25 درجة.

الدرجات الصغرى: 20 درجة.

طقس محافظة قنا 15 أبريل 2026

الدرجات العظمى: 35 درجة.

الدرجات الصغرى: 21 درجة.

طقس محافظة أسوان 15 أبريل 2026