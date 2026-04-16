خام برنت قرب 95 دولارًا مع ترقب انفراجة في أزمة مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 01:06 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بآمال خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تقارير أفادت بأن طهران قد تسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 95.02 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.09 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 91.59 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة قبل أن تعاود الارتفاع، وسط ترقب الأسواق لتطورات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فيما لم تسجل المؤشرات تغيرًا يُذكر عند تسوية أمس الأربعاء.

وأعرب البيت الأبيض عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، مع التحذير من زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في مواقفها المتشددة.

وذكر مصدر مطلع أن إيران قد تدرس السماح للسفن بالإبحار بحرية من الجانب العُماني لمضيق هرمز، حال التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد الصراع.

وأشار محللون إلى أن استمرار الشكوك بشأن المفاوضات، التي انهارت عدة مرات سابقًا، قد يُبقي أسعار النفط ضمن نطاق متقلب.

وتسببت التوترات العسكرية في اضطراب الإمدادات العالمية، خاصة مع عرقلة حركة المرور عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وفي السياق نفسه، تُجرى تحركات دبلوماسية لاستئناف المحادثات، مع وساطة باكستانية لمنع التصعيد، بالتوازي مع استمرار الضغوط الأمريكية، بما في ذلك عدم تجديد الإعفاءات الخاصة بشراء النفط الإيراني.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام بنحو 913 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، خلافًا لتوقعات بارتفاعها.

