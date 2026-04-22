تغيير الساعة في مصر 2026.. موعد بدء التوقيت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:15 مساءً - يتصدر موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اهتمامات المواطنين مع اقتراب نهاية شهر أبريل، نظرًا لما يترتب عليه من تغييرات مباشرة في نمط الحياة اليومية، بداية من مواعيد العمل وصولًا إلى الأنشطة المختلفة، ورغم معرفة الكثيرين بأن التوقيت الصيفي يُطبق في الجمعة الأخيرة من أبريل، إلا أن التساؤل الأبرز يظل حول توقيت التنفيذ الفعلي، هل يبدأ مع فجر الجمعة أم بعد انتهاء اليوم؟

الإجابة الرسمية تؤكد أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 يبدأ يوم الجمعة 24 أبريل، وذلك مع حلول منتصف الليل، أي مع انتهاء يوم الخميس، فعند الساعة 12:00 صباحًا يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح 1:00 صباحًا، وبذلك يكون فجر الجمعة هو أول توقيت يُعمل به وفق التوقيت الصيفي، وليس صباح السبت كما يعتقد البعض.

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2026

تُعد مواعيد الصلاة من أكثر الأمور التي تشغل المواطنين فور الإعلان عن بدء التوقيت الصيفي، نظرًا لتأثيرها المباشر على الحياة اليومية، ومع تقديم الساعة 60 دقيقة، يتم تعديل مواقيت الصلاة في جميع المحافظات بما يتناسب مع التوقيت الجديد، وبحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، تصبح مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي كالتالي:

الفجر: 4:46 صباحًا

الظهر: 12:53 ظهرًا

العصر: 4:29 عصرًا

المغرب: 7:28 مساءً

العشاء: 8:51 مساءً

وتختلف هذه المواعيد بشكل طفيف من محافظة لأخرى وفق الموقع الجغرافي، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية لضبط المواعيد بدقة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2026 وأهداف تطبيقه

يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة والعودة إلى التوقيت الشتوي، ويأتي هذا النظام ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال الاستفادة بشكل أكبر من ضوء النهار خلال ساعات المساء.

كما يساهم التوقيت الصيفي في تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، وهو ما يعزز كفاءة استهلاك الموارد ويحد من الأعباء على قطاع الطاقة، وبذلك لا يقتصر تطبيقه على تغيير الساعة فقط، بل يمتد ليكون جزءًا من استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة وترشيد الاستهلاك.