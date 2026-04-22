احتجاز 40 إسرائيليًا في مطار موسكو بدون طعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:15 مساءً - في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، احتجزت السلطات الروسية نحو 40 مواطنًا إسرائيليًا داخل مطار "دوموديدوفو" في العاصمة موسكو، لمدة قاربت خمس ساعات، وسط ظروف وُصفت بأنها صعبة، حيث مُنعوا من الحصول على الطعام أو المياه، إضافة إلى عدم السماح لهم باستخدام دورات المياه خلال فترة احتجازهم.

سبب احتجاز 40 إسرائيليًا في مطار موسكو

ذكر موقع "ذا موسكو تايمز" أن الركاب وصلوا على متن رحلة قادمة من تل أبيب، وكان من بينهم أشخاص يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والروسية.

وبمجرد وصولهم، واجهوا استقبالًا غير ودي، تضمن عبارات تفيد بعدم الترحيب بهم، قبل أن يخضعوا لإجراءات تفتيش مشددة شملت فحص هواتفهم المحمولة، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق من رفضوا الامتثال.

رد رسمي على احتجاز 40 إسرائيليًا في مطار موسكو

أثارت هذه الواقعة ردود فعل رسمية في إسرائيل، حيث تحرك وزير الخارجية جدعون ساعر لطلب توضيحات عاجلة بشأن ما حدث، ووفقًا لما أورده موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل"، خضع المحتجزون لاستجوابات من قبل الأجهزة الأمنية الروسية، قبل إجبارهم على توقيع تعهدات تتضمن تحذيرات قانونية.

وفي وقت لاحق، تم الإفراج عن جميع المحتجزين، بينما أكدت السلطات الإسرائيلية أنها تنظر إلى الحادثة بقلق بالغ، معتبرة إياها مسألة تستدعي المتابعة الجادة.