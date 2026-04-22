”ايران بتمسخر ترامب” تعليق رجل الأعمال نجيب ساويرس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:15 مساءً - نشر رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس" كاتباً على منصة إكس "صراحة ايران بتمسخر ترامب" مع وجه تعبيري ضاحك، وأثار ساويرس تفاعل واسع على المنصة من خلال هذه العبارة التي عبر فيها عن رأيه من موقف ترامب الضعيف أمام إيران.

الموقف الأمريكي من إعلان الهدنة مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن تمديد فترة الهدنة وقرار وقف إطلاق النار مع إيران بناءً على طلب من المشير عاصم منير ورئيس الوزراء شهبار شريف من باكستان بتعليق الهجوم على إيران، وذلك حتى تقدم طهران مقترح لوقف إطلاق النار.

شككت طهران في موقف الرئيس الأمريكي من تمديد فترة الهدنة ووقف إطلاق النار وأكدت على أنها لن تعترف بهذا الإعلان وستبقى على أهبة الاستعداد وستتعامل وفق ما تراه مناسب، كما نشرت الصحف الإيرانية بأن تمديد وقف إطلاق النار لا يعني شئ وأن استمرار الحصار لا يختلف كثيراً عن القصف، كما أوضحت الصحف احتمالية الرد على التصريحات بشكل عسكري.