معهد بحوث البيئة: تحذير من الاستخدام المفرط للبخور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:15 مساءً - وجه أستاذ كيمياء تلوث الهواء بقسم بحوث تلوث الهواء بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، الدكتور "عاطف محمد" تحذير من الاستخدام المفرط للبخور داخل المنازل، فبالرغم لما ينشره من أجواء عطرية وروحانية في المكان، إلا أن عملية احتراقه تمثل مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء الداخلي.

مخاطر استنشاق دخان البخور على الجهاز التنفسي

حيث أوضح الدكتور عاطف محمد أن احتراق البخور نفسه يؤدي إلي انبعاث جسيمات دقيقة مثل PM10 و PM2.5 وتتغلغل هذه الجزيئات داخل الرئة مسببة التهابات صدرية ومشاكل في التنفس، ويظهر تأثيره سريعًا لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الربو.

ونبه أن احتراقه بشكل غير كامل ينتج غازات ضارة من أبرزها غاز أول أكسيد الكربون، والذي يؤثر بشكل واضح على قدرة الدم في نقل الأكسجين.

وصرح في بيانه يوم الأربعاء 22 أبريل عن رصد الأبحاث البيئية، انبعاثات عضوية ضارة من البخور مثل الفورمالدهيد والبنزين والطولوين، حيث تتسبب هذه المركبات العضوية في الإصابة بالصداع والغثيان لدى الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى احتواءه على مركبات هيدروكربونية عطرية لها تأثير كبير على الكبد والرئتين.

الحد من أضرار البخور

أكد الدكتور عاطف محمد علي ضرورة تقليل استخدام البخور في الأماكن المغلقة خاصة عند استخدام أنواع ذات جودة منخفضة، وأشار إلى ضرورة التهوية الجيدة أثناء الاستخدام، كما اقترح استبداله بزيوت عطرية طبيعية كبديل آمن للبخور.