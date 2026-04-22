بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:15 مساءً - يستضيف نادي الجيش الملكي نظيره نهضة بركان، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، في قمة كروية تقام على أرضية «المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله»، ضمن منافسات الجولة 12 من البطولة الوطنية المغربية.

موقف الجيش الملكي ونهضة بركان قبل اللقاء

يدخل الجيش الملكي المواجهة وهو يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره بالهزيمة في آخر مبارياته، حيث حقق الفريق انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مواجهات خاضها.

في المقابل، يمر فريق نهضة بركان بفترة فنية مستقرة، حيث نجح في تحقيق انتصارين وتعادلين في لقاءاته الأخيرة، مقابل هزيمة وحيدة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية من قلب العاصمة الرباط.

وتاريخياً، تشهد مواجهات الفريقين تكافؤاً كبيراً، حيث حقق كل فريق فوزاً واحداً بالإضافة إلى تعادلين في آخر اللقاءات التي جمعت بينهما.

كيفية مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباريات البطولة الوطنية المغربية عبر الموقع الرسمي لشركة "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (SNRT Live)، أو من خلال القناة الرسمية للرياضية المغربية على منصة "يوتيوب"، مما يتيح للمشجعين متابعة اللقاء بجودة عالية عبر مختلف الأجهزة الذكية.