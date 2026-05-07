بعد رحيل أمير الغناء العربي.. ما هي ديانة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - طرح الجمهور المصري والعربي بعد رحيل الفنان الكبير "هاني شاكر" العديد من الأسئلة حول حياته الشخصية والتي دائماً ما كان يتعامل معها بحذر شديد، حيث تساءل الجمهور عن ديانة الفنان هاني شاكر خاصةً بعد وفاته وعدم إقامة العزاء إلى وقتنا الحالي.

ما هي ديانة هاني شاكر؟

على الرغم من أنه من المعروف أن الفنان الراحل هاني شاكر ينحدر من أسرة مسلمة في الأساس إلا أن الجمهور شعر بالفضول تجاه ديانته الحقيقية، خاصةً وأن الجمهور دائماً ما كان يرى الفنان يتعامل برقي شديد ووقار في كافة لقاءاته.

اعتاد الجمهور أن يرى الفنان الراحل هاني شاكر يتعامل بمعايير الأدب والأخلاق ويطبق العادات والتقاليد العربية في تعاملاته الحياتية، كما اعتاد الجمهور أن يرى الفنان الراحل يلتزم بالقيم الأخلاقية في أعماله الفنية ويقدم فن راقي خالي من أي تجاوزات.

علامات تدين الفنان هاني شاكر

توفى الفنان هاني شاكر وهو مسلم وكانت حياته مليئة بالروحانيات والدلائل الإسلامية، حيث انتشرت قبل وفاته صور له وهو يؤدي مناسك العمرة مرتدياً ملابس الإحرام وهو ما أكد للجمهور فيما بعد ديانته الحقيقية وهي الإسلام.

أدى الفنان هاني شاكر العديد من الأناشيد الدينية والتواشيح الإسلامية التي دائماً ما يستمع إليها الجمهور في المناسبات الدينية، ذلك إلى جانب تحليه بالصبر والإيمان بعد وفاة ابنته دينا وكان دائماً ما ينشر كلمات تدل على صبره بقضاء الله والدعاء لها بالرحمة.