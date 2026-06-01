حمل الان تردد قناة MBC مصر علي النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 10:23 مساءً - نجحت قناة ام بي سي مصر في جذب عدد كبير من الجمهور داخل مصر والعالم العربي بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين البرامج الترفيهية والاجتماعية والكوميدية بجانب المسلسلات الحصرية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور على مدار اليوم وتحرص القناة على التحديث المستمر لجودة البث وتطوير شكل البرامج مما يجعلها الاختيار الأفضل للمشاهدين
احدث تردد لقناة ام بي سي مصر علي النايل سات
- التردد : 12015
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
خطوات استقبال قناة ام بي سي مصر علي الرسيفر
- اولا نبداء بالدخول الي قائمة الاعدادات من جهاز الاستقبال
- نقوم باختيار تركيب القنوات
- نحدد القمر الصناعي نايل سات
- نضغط علي ادخال التردد يدوي
- نسجل بيانات التردد كاملة
- نضغط علي بحث لبدء عملية الفحص
- ننتظر حتي تظهر القناة ضمن النتائج
- نقوم بالضغط علي حفظ لتظهر القناة ضمن القائمة
0 تعليق