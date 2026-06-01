حمل الان تردد قناة MBC مصر علي النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 10:23 مساءً - نجحت قناة ام بي سي مصر في جذب عدد كبير من الجمهور داخل مصر والعالم العربي بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين البرامج الترفيهية والاجتماعية والكوميدية بجانب المسلسلات الحصرية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور على مدار اليوم وتحرص القناة على التحديث المستمر لجودة البث وتطوير شكل البرامج مما يجعلها الاختيار الأفضل للمشاهدين

احدث تردد لقناة ام بي سي مصر علي النايل سات

التردد : 12015

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

خطوات استقبال قناة ام بي سي مصر علي الرسيفر