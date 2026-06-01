رسمياً.. البنك الأهلى يجدد تعاقده مع أيمن الرمادي إستعداداً للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 08:18 مساءً - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن تجديد التعاقد مع أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وجاء قرار التجديد في إطار حرص لجنة الكرة على تحقيق الاستقرار الفني واستكمال مسيرة العمل التي بدأها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية بما يواكب طموحات النادي في الظهور بشكل متميز خلال المرحلة المقبلة.

أرقام البنك الأهلي في الدوري

أنهى فريق البنك الأهلي بطولة الدوري محتلاً المركز الثالث في ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، فاز خلالهم في 11 لقاء وتعادل في 15 مواجهة، وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 38 هدفاً واهتزت شباكهم بـ 30.