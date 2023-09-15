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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي محمد بركات، عن فرص فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، خلال المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب (الملك فهد) بمدينة الطائف.

بركات: الأهلي سيتوج بالسوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة في هذه الحالة

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن الأهلي استعد بشكل جيد للموسم الجديد بمعسكر مميز في النمسا، موضحًا أن الفريق الأحمر إذا ظهر بمستواه المعهود سيحقق اللقب.

وأشار:" المباراة مهمة للغاية بالنسبة للأهلي لأنها في افتتاح موسم كروي يحمل العديد من الآمال والطموحات وهناك تحديات كبيرة للفارس الأحمر".

وشدد على أن الأهلي أمامه عدة بطولات على رأسها كأس العالم للأندية والدوري الأفريقي بجانب الدوري الممتاز وبالتالي الفوز بالسوبر يعطي الفريق الأحمر الثقة في بداية موسم.