نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل بداية الجولة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 قبل بداية الجولة الجديدة والتي من المقرر ان تنطلق يوم غد السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2023-2024 والتي تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الجماهير في كل مكان.



ما هو جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؟



ويشهد الدوري الإنجليزي صراعًا قويًا على من يحسم صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للنسخة الجارية في ظل الصراع الذي يتنافس عليه لاعبي البريميرليج حاليًا.

ومن المقرر أن يتم انطلاق منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري.



ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف.

كما يحتل إيفان فيرجسون لاعب فريق برايتون، المركز الثاني برصيد 4 أهداف، ويتواجد بريان مبيومو لاعب برينتفورد، المركز الثالث برصيد 4 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 6 أهداف.

2- إيفان فيرجسون، برايتون، 4 أهداف.

3- بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.

4- سولومون مارش، برايتون، 3 أهداف.

5- هيونج مين سون، توتنهام، 3 أهداف.

6- تايوو أيوني، نوتينجهام فورست، 3 أهداف.

7- أودسون إدوارد، كريستال بالاس، 3 أهداف.

8- جارود بوين، وست هام يونايتد، 3 أهداف.

9- محمد صلاح، ليفربول، هدفان.

10- رحيم سترلينج، تشيلسي، هدفان.

11- إدوارد نيكيتاه، آرسنال، هدفان.

12- موسي ديبالا، أستون فيلا، هدفان.

13- بوكايو ساكا، آرسنال، هدفان.

14- لويس دياز، ليفربول، هدفان.

15- كاليوم ويلسون نيوكاسل يونايتد، هدفان.

وتنقل أحداث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.