نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فان خال يحسم موقفه من تدريب المانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة أن المدرب الهولندي لويس فان جال قد ابدى استعداده من أجل تولي المهمة الفنية للمنتخب الالماني خلفًا للمقال من منصبه هانز فليك.

فان خال يوافق على تدرب المانيا

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن فان خال يترقب القرار الخاص بالاتحاد الالماني لمعرفة موقفه بعد أن علم بإن إسمه كان من بين الاسماء الموجودة

حيث أبدى المدرب جاهزيته بينما يفكر الاتحاد الالماني حتى هذه اللحظة في تعيين المدرب جوليان ناغلسمان الذي أشرف على تدرب البايرن سابقًا.

وأكملت الصحيفة تقريرها أن يورجن كلوب مدرب الليفر كان حلم الاتحاد لكنه رفض تولي المنصبين في نفس الوقت رغم موافقة الجانب الألماني.

ويتفاءل المدرب الهولندي بالتعاقد مع المنتخب الالماني خاصةً عقب تعافيه من سرطان البروستاتا بعد أن خضع لـ25 جلسة علاج اشعاعي.