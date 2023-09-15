نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار الملايين من عشاق ومحبي المارد الأحمر في كل مكان في مصر والوطن العربي، نحو مباراته النارية التي سيخوضها أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي لنسخة 2023.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي

من المقرر أن يلتقي المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيال كولر، بنظيره اتحاد الجزائر في نهائي السوبر الأفريقي، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتعد هذه المباراة ذات طابع خاص بالنسبة للأهلي، وذلك لدى الجماهير والجهاز الفني، بجانب كونها منافسة نارية على بطولة جديدة تضاف لتاريخ المارد الأحمر، إلا أنها ستشهد تواجد أهم صفقتين في صفوف الفريق.

وكان مارسيل كولر استقر على وضع كلا من إمام عاشور وانتوني موديست، في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الليلة.

فقد جاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - حسين الشحات - رضا سليم

في خط الهجوم: صلاح محسن - أنتوني موديست.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

ومن المقرر أن تقام فعاليات اللقاء الناري المرتقب بين الفريقين، بملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، التي استضافت هذه البطولة، وتستعد لاستضافة أهم حدث في تاريخها وهو بطولة كأس العالم للأندية لنسخة 2023.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن الأهلي حجز مقعده في السوبر الأفريقي لنسخة 2023، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بينما تأهل اتحاد العاصمة بعدما توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للعام الحالي.