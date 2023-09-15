نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي بنظيره نادي وست هام يونايتد مساء يوم غدًا السبت الموافق 16 سبتمبر لحساب منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام

ويخوض مانشستر سيتي مباراة قوية أمام وست هام يستضيفها ملعب "لندن الأولمبي" ضمن لقاءات الجولة الخامسة من عمر البريميرليج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة مانشستر سيتي ووست هام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة وست هام

في حراسة المرمى: إديرسون.

في خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

في خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، جوليان ألفاريز.

في خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام

وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية لنقل أحداث المباراة المنتظرة وذلك لأنها الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.