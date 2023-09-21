انت الان تتابع خبر شقيقة أشرف حكيمي تشعل غضب المغاربة بصورة فاضحة للغاية وسط ضحايا زلزال المغرب المنكوبيين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت وداد حكيمي، شقيقة النجم المغربي أشرف حكيمي، غضبًا واسعًا وسط شعبها، بظهور غير لائق في إحدى المدن المنكوبة بالزلزال في المغرب.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تعلن وداد عن تضامنها مع المغرب، إسوة بشقيقها وباقي مشاهير العالم، نشرت على حسابها في منصة "إنستغرام" صورة لها وهي تجلس على حمام سباحة بالبكيني في أحد المنتجعات السياحية برفقة إحدى وزادت الطينة بلة، حين أشارت شقيقة الدولي المغربي، إلى مكان تواجدها، وهو في إحدى الوحدات الفندقية المتواجدة بمراكش، أحد الأقاليم المتضررة بالزلزال.

ويقع مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليلة الجمعة 8 سبتمبر 2023، في إقليم الحوز الممتد في معظمه على جبال الأطلس الكبير، وخلّف أكثر من 2900 قتيل.