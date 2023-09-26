اليوم.. اجتماع لجنة مسابقات اليد لمناقشة انطلاق دوري الشباب والدوري النسائي

تعقد اليوم لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا لها برئاسة محمد بن سالم العلوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة بحضور الاعضاء، حيث سيتم خلال الاجتماع اعتماد نتائج دوري الناشئين الذي اختتم مؤخرا بتتويج نادي مسقط باللقب وحل السيب وصيفا وصحم ثالثا ويعد دوري الناشئين باكورة مسابقات الموسم الرياضي الحالي، كما ستناقش اللجنة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بانطلاق دوري الشباب الذي سينطلق يوم الجمعة القادم بمشاركة 6 أندية. بالإضافة إلى منافشة شروط وقواعد الدوري النسائي الذي سينطلق في شهر نوفمبر المقبل وكذلك دوري الدرجة الثانية الذي سيبدأ مطلع شهر ديسمبر القادم بالإضافة إلى استعراض الرسائل الواردة للجنة. الجدير بالذكر أن مسابقات اليد لموسم 2023/‏‏2024 تشمل دوري الناشئين ودوري الشباب ودوري الدرجة الاولى ودوري الدرجة الثانية ودوري الشواطي والدوري النسائي ومسابقة درع الوزارة .

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