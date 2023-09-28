يحيى أبو الفتوح: رعاية البنك الأهلي المصري للسوبر استمرار لدعم الرياضه المصريه

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن رعاية البنك الاهلي المصري لكأس السوبر المصري NBE Super cup 2023 بأبو ظبي للعام الثاني على التوالي نتيجة التعاون المثمر والناجح مع الشركة المتحدة للرياضة والذي دفعنا للإستمرار في هذا التعاون ومزيد من النجاحات.

ماذا قال يحيى أبو الفتوح؟

وقال أبو الفتوح " سعدت بالتواجد في مؤتمر الإعلان عن إطلاق كأس السوبر لكرة القدم بإسم كأس البنك الأهلي المصري، وما يسعدنا اكتر هو أن عام 2023 يعد عاما استثنائيا للبنك الأهلي المصري لأنه يتزامن مع مناسبة الإحتفال بمرور 125 عاما على تأسيسه، ومن تجربة رعايتنا لكأس السوبر العام الماضي قررنا استمرار التعاون المثمر والناجح جدا مع الشركة المتحدة للرياضة لرعاية بطولة السوبر المصري، للموسم الثاني على التوالي".

وأضاف يحي أبوالفتوح،لا يخفى علي أحد ما تحظى به البطولة وكرة القدم بشكل عام من إهتمام جماهيري هو الأعلى في مصر والوطن العربي وجميع الفرق المصرية في كرة القدم لها جماهير وتشهد دائما حماس كبير مع المباريات والبطولات

وأوضح يحي أبوالفتوح " إطلاق إسم البنك الأهلي المصري على كأس السوبر المصري شعور مميز للغاية ويدعوا للفخر حيث يعد البنك الأهلي المصري من أقدم العلامات التجارية في مصر والوطن العربي بشكل عام،وهو صاحب السجل التجاري رقم (1)، وكما كان وسيظل داعم أساسي للاقتصاد المصري في كل تاريخه الذي تخطي قرن وربع من الزمان سيكون داعم أساسي للرياضه المصرية بكل فئاتها لاننا ندرك تماما أهميتها وأهميه دعم الشباب في كل مكان وكل مجال".

واشار “البنك الأهلي المصري لم يلقب براعي البطل المصري من فراغ ولكن نتيجة استراتيجية البنك وخططه لدعم ورعاية الرياضيين النابغين، فصناعة البطل تحتاج إلى سنوات من الدعم وليست بطولة أو مباراة، ومن هنا كانت مسيرة البنك الأهلي المصري الداعمة للرياضة بدراسة أفضل العناصر الرياضية التي يتوقع تحقيقها لنتائج متميزة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما تمتد للصعيد الإقليمي بل والدولي ليكون بذلك نموذجا يحتذى لجميع المؤسسات الكبرى.

واختتم نائب رئيس البنك الأهلى المصري “ومن الضروري أن أنقل عميق شكري واعتزازي لمجلس ابوظبي الرياضي على كل الدعم وحفاوة الاستقبال في بطولة العام الماضي والتي شعر به كل متابع حتي من امام شاشات التليفزيون وهذا ليس بجديد علي اشقائنا في دولة الامارات حيث نشعر دائما بأننا في بلدنا ووسط أهلنا ودايما مصر والامارات.. قلب واحد !

كل التوفيق للكرة المصرية العظيمه وأتمنى أن تكون المباريات كالعادة نموذجا مشرفا للرياضة المصرية مثلما اعتدنا دائما من الفرق المشاركة وكل الشكر للشركة المتحدة على دورها في الرياضة المصرية وفي جميع المجالات.