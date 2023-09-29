عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سان جورج الأثيوبي بعد قليل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سان جورج

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس

الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - محمود عبد المنعم "كهربا".

ويجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات "هدفين"، وأحمد عبد القادر "هدف".