الرياضة

مفاجأة.. تقرير موديست على "مكتب" مارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة فريق إنبي في إطار منافسات نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2022-2023.

موديست يقترب من المشاركة

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النجم الفرنسي أنتوني موديست أصبح جاهز للمشاركة مع المارد الأحمر خلال المباريات القادمة.

وأشار المصدر أن مارسيل كولر قد حصل على تقرير من مساعديه فيما يخص أنتوني موديست بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي.

وواصل المصدر:"تقرير موديست يفيد مشاركة اللاعب بشكل طبيعي وسليم 100% والقرار الآن في يد المدير الفني مارسيل كولر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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