نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. تقرير موديست على "مكتب" مارسيل كولر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي في إطار منافسات نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2022-2023.
موديست يقترب من المشاركة
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النجم الفرنسي أنتوني موديست أصبح جاهز للمشاركة مع المارد الأحمر خلال المباريات القادمة.
وأشار المصدر أن مارسيل كولر قد حصل على تقرير من مساعديه فيما يخص أنتوني موديست بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي.
وواصل المصدر:"تقرير موديست يفيد مشاركة اللاعب بشكل طبيعي وسليم 100% والقرار الآن في يد المدير الفني مارسيل كولر".