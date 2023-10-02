نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس خلاف بيريرا مع أمين عمر في لجنة الحكام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دخل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، في خلاف شديد مع أمين عمر الحكم الدولي، على هامش المحاضرة لتقييم الأداء.

وأجرى بيريرا محاضرة مع حكام الجولتين الأولى والثانية من الدوري المصري الممتاز، لمناقشة الأخطاء التي وقعوا فيها والتي أثارت الجدل في المباريات.

وشهدت المحاضرة، قيام رئيس لجنة الحكام بإلقاء اللوم على عمر بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب، بالجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعنف بيريرا الحكم الدولي أمام كل الحاضرين بعد رفضه الاعتراف بخطأه في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، ليقوم الأخير بالرد عليه بعد توبيخه.

الأمر الذي جعل باقي الحكام الحاضرين في التدخل لمنع تطور الأمور بين الطرفين، وإبعاد أمين عمر عن المحاضرة، قبل أن يتم دخوله مرة أخرى واستكمال المحاضرة.

واستقر بيريرا على إيقاف أمين عمر لمدة شهرًا عن إدارة المباريات، على أن يتم استبعاده من إدارة مباريات الأهلي والزمالك، حتى نهاية الدور الأول على أقصى تقدير.