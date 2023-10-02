ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد الليبي في البطولة العربية لكرة السلة ؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم الفجر الرياضي، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد الليبي في اللقاء سيجمعهما عصر اليوم الإثنين 2-10-2023 في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة التي تستضيفها قطر من الفترة 1 أكتوبر حتى 12 من نفس الشهر.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا أمام نظيره فريق دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 92-77 في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر الأحد في افتتاح جولات مرحلة مجموعات البطولة العربية لكرة السلة.

ماهو موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد الليبي في البطولة العربية لكرة السلة؟

تبدأ أحداث مباراة الأهلي والاتحاد الليبي اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام الاتحاد الليبي في البطولة العربية لكرة السلة

تذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد الليبي عصر اليوم الإثنين، عبر قناة الاتحاد العربي لكرة السلة على اليوتيوب، الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية لكرة السلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.