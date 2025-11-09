الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن وصفة طبيعية تمنح بشرتك إشراقًا طبيعيًا وتساعدها على التخلص من البقع والاسمرار دون الحاجة إلى منتجات كيميائية، فإن وصفة بذور الكتان تُعد من الخيارات المثالية. فهي تعتمد على مكونات طبيعية تمامًا تجمع بين الترطيب والتفتيح وشد البشرة، مما يجعلها علاجًا متكاملًا لمشاكل الجلد الشائعة.

“ياريتني جربتها من زمان”..بذور الكتان ومعجزاتها ..تعيد شبابك حتى لو عمرك 70 سنة ..جربها وشاهد النتيجة!!

مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة

لتحضير هذه الوصفة الفعّالة، تحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهي: ملعقة كبيرة من بذور الكتان، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجلسرين، وكوب من الماء، وملعقة كبيرة من جل الصبار، بالإضافة إلى ورقتين من ورق اللورا. هذه المكونات تعمل بتناغم لتغذية البشرة بعمق ومنحها النعومة والنضارة.

خطوات التحضير

ابدئي بغلي الماء في إناء على نار هادئة، ثم أضيفي بذور الكتان وورق اللورا واتركي الخليط حتى يغلي جيدًا ويصبح ذا قوام سميك. بعد ذلك، قومي برفعه عن النار وتصفيته من البذور والأوراق. أضيفي جل الصبار إلى الخليط المصفى وامزجيه جيدًا حتى يصبح متجانسًا وسهل الفرد على البشرة.

طريقة الاستخدام

يُوضع الماسك على وجه نظيف وجاف لمدة 30 دقيقة حتى تمتص البشرة العناصر المفيدة، ثم يُغسل بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك. يُنصح بتكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج، خاصة لمن يعانون من الاسمرار أو الجفاف.

فوائد الوصفة للبشرة

تعمل بذور الكتان على شد البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة، بينما يمنح زيت جوز الهند أو الجلسرين ترطيبًا عميقًا وملمسًا ناعمًا. أما جل الصبار فيساعد على تهدئة البشرة والتقليل من التهيج، مما يجعل هذا الماسك حلاً طبيعيًا وآمنًا للحصول على بشرة صحية ومشرقة.