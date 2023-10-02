الرياضة

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة -  
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن موعد قرعة والفرق المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية في النسخة الـ 44 من البطولة المقامة حاليا في الكونغو برازفيل.


وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد عن التالي: 
المجموعة الأولى: الأهلي وجي إس كيه الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.


المجموعة الثانية: الزمالك وريد ستار الإيفواري ونزيكو الكاميروني وبترو سبورت الكونغولي وأدجيدجيا البنيني

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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