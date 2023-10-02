نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن موعد قرعة والفرق المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية في النسخة الـ 44 من البطولة المقامة حاليا في الكونغو برازفيل.

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد عن التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي وجي إس كيه الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

المجموعة الثانية: الزمالك وريد ستار الإيفواري ونزيكو الكاميروني وبترو سبورت الكونغولي وأدجيدجيا البنيني