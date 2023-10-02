نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر.. مفاجآت منتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث جماهير النادي الأهلي، عن التشكيل المتوقع الذي سيعتمد عليه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مواجهة إنبي، بالمباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

ونجح الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه المثير على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة إنبي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد حمدي عبد القادر – كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

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