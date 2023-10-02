نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. نبأ سار يثلج قلب تشافي وضربة موجعة للزمالك وإمام عاشور يرد على تهنئة القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية

نشرة منتصف اليوم

وتأتي نشرة منتصف اليوم وفق ما يلي:

نبأ سار يثلج قلب تشافي وجماهير برشلونة

تشافي

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الإثنين أن هناك واحدة من الأنباء السارة التي أثلجت قلب الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة وجماهير البلوجرانا.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية أن المدافع الصاعد ب أو كوبارسي صاحب الستة عشر عامًا الذي يلعب في برشلونة أتلتيك بالدرجة الثالثة قد جذب الانظار إليه بعد أن تألق رفقه قطاع الناشئين للنادي الكتالوني في الفترة الماضية.

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ضربة موجعة في الزمالك تفسد أفراح التأهل لمجموعات الكونفدرالية

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية ضربة موجعة وذلك بتأكد إصابة واحد من أبرز اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة.

وعلم موقع الفجر الرياضي أن اللاعب مصطفى شكري تعرض لإصابة تمثلت في قطع جزئي في غضروف الركبة.

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رد صريح من إمام عاشور للأهلي على تهنئة الزمالك

امام عاشور

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، على موقف لاعب الأهلي إمام عاشور من تهنئة فريقه السابق الزمالك بالتأهل في بطولة الكونفدرالية.

وكتب حسن: "مصدر داخل الأهلي قال إن إمام عاشور نفى لزملائه تهنئته للزمالك أو التعليق على أي شيء.. وأكد لهم أن هذا الحساب مزيف".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية؛ بعد التفوق على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ إلى رقم قياسي جديد

بايرن ميونخ

يتطلع بايرن ميونخ الألماني إلى الانفراد برقم قياسي عبر مواصلة سجل اللاهزيمة في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على كوبنهاغن الدنماركي غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

ويسعى بايرن ميونخ للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم للمرة الـ18 على التوالي في المباريات خارج ملعبه في دور المجموعات بالبطولة القارية.

ولم يخسر بايرن ميونخ أي مباراة خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري الأبطال خلال أكثر من ستة أعوام، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في سبتمبر 2017، والتي أسفرت عن نهاية مشوار كارلو انشيلوتي في تدريب بايرن.