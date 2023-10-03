نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في قائمة مارسيل كولر لمواجهة إنبي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات نجمه الجديد في مواجهة إنبي ببطولة كأس مصر، وسط سعادة من السويسري مارسيل كولرالمدير الفني للمارد الأحمر.

وغاب رضا سليم عن مواجهة الأهلي وسان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والتي فاز بها الأحمر بأربعة أهداف دون رد، ولكنه سيعود بعد زوال الألم الذي شعر به اللاعب في الركبة خلال التدريبات.

رضا سليم جاهز لمواجهة إنبي في الكأس

وقرر الجهاز الطبي منح رضا سليم بعض الوقت لتنفيذ تدريبات للركبة للتخلص من الألم والإجهاد.

وأجرى سليم اختبارًا طبيًا، أكد سلامته ليصبح جاهز طبيًا للظهور مع الأهلي في مباراة إنبى المقبلة بالكأس.

وانتظم لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم، وشارك بشكل طبيعي ليتأكد جاهزيته لمواجهة إنبي المقبلة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي بعد غدٍ الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.