نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق أحمر كاسح.. تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل صدام كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، مساء يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإنبي في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويتفوق النادي الأهلي تاريخيًا على نظيره إنبي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في بطولة كأس مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي في كأس مصر

الأهلي واجه إنبي في 48 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 36 مباراة، مقابل 5 انتصارات للفريق البترولي، وحسم التعادل 7 مباريات بين الفريقين.

سجل لاعبو الأهلي 87 هدفًا في شباك انبي، بينما استقبلت الشباك الحمراء 39 هدفًا، ويعد محمد أبوتريكة الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 7 أهداف.

وعلى مستوى بطولة كأس مصر تقابل النادي الأهلي مع نظيره إنبي في 4 مواجهات سابقة، حقق المارد الأحمر الفوز في 3 مباريات، فيما خسر مباراة وحيدة أمام الفريق البترولي.

أول مباراة جمعت الفريقين في كأس مصر كانت في موسم 2003 – 2004، في الدور نصف النهائي وفاز الأحمر 2-1.

وتكرر الصدام بينهما في كأس مصر في دور الـ16 موسم 2010 – 2011، وفاز إنبي 1-0، أما المواجهة الثالثة كانت في نصف نهائي البطولة موسم 2015 – 2016، وفاز الأهلي 2-1.

آخر مواجهة بين الاهلي وإنبي في كأس مصر كانت في دور الـ16 في موسم 2020 – 2021 وفاز الأحمر 1-0.