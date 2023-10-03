نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. الاتحاد السكندري يواصل الانتصارات ويتصدر مجموعته بالبطولة العربية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فوزا صعبا على حساب منافسه ديناموز اللبناني في قمة المجموعة الثانية بالبطولة العربية لكرة السلة التي تقام بالدوحة بنتيجة 96-89.

الاتحاد يعبر ديناموز اللبناني

وتمكن فريق الاتحاد السكندري من حسم نتيجة الفترة الأولى لصالحه 25-22 قبل أن يخطف الفريق اللبناني التقدم في الفترة الثانية بنتيجة 45-42.

وفي الفترة الثالثة استعاد أبناء زعيم الثغر سيطرتهم على مجريات اللقاء والتقدم مجددا بفارق 3 نقاط بواقع 68-65 قبل أن يختتم الفريق السكندري المباراة والفترة الرابعة بالفوز بنتيجة 96-89 ليحقق الفريق فوزه الثاني على التوالي بالبطولة.

بهذا الفوز يرتقي الاتحاد السكندري إلى صدارة المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى على حساب إتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 89-53 وفوزه بمباراة اليوم.

جدير بالذكر أن البطولة العربية للأندية لكرة السلة إنطلقت في الأول من شهر أكتوبر الجاري وتضم فريقي الأهلي والاتحاد من مصر إلى جانب 16 فريقا عربيا من مختلف الدول العربية.