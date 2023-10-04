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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر موسم 2022 - 2023

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدور نصف النهائي من كأس مصر موسم 2022 - 2023 والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الأهلي، الأهلي وإنبي، موعد مباراة الأهلي وإنبي، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي، يبحث العديد من عشاق النادي الأهلي على موعد بداية مباراة الأهلي وإنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر القديم لموسم 2022 - 2023.

ويواصل النادي الأهلي مشواره الجيد في جميع البطولات بعد أن أنهى الموسم الماضي بحصد جميع الألقاب التي شارك فيها، وكان قد فشل الأهلي في تحقيق لقب السوبر الأفريقي في افتتاح الموسم الحالي بعد الخسارة بهدف نظيف أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

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ونجح النادي الأهلي في مصالحة الجماهير سريعًا بعد الفوز على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز، قبل أن ينجح الفريق في الصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة.

كأس مصر

كأس مصر

ويخوض النادي الأهلي مباراة جديدة ومهمة في بطولة جديدة يسعي خلالها للحفاظ عليها وهي كأس مصر، بعد أن أغلق صفحتي الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعد النادي الأهلي هو حامل اللقب لهذه البطولة بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدور نصف النهائي من كأس مصر موسم 2022 - 2023 والقنوات الناقلة للمباراة

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وإنبي في كأس مصر يوم غد الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن قررت لجنة المسابقات تأجيل المباراة لمدة ساعتين لتبدأ في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، وستقام المباراة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدور نصف النهائي من كأس مصر موسم 2022 - 2023 والقنوات الناقلة للمباراة

ومن المتوقع أن يجري النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عدة تغيرات على تشكيل الفريق في مباراة غد، حيث يعود 4 لاعبين لصفوف النادي الأهلي بعد أن قد غابوا عن عن المشاركة في المباراة الأخيرة، وهؤلاء اللاعبين هم رضا سليم، وعلي معلول، وأليو ديانج، ومروان عطية.

وسيكون التشكيل المتوقع للمباراة كالتالي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

في خط الدفاع:- على معلول - ورامي ربيعة - ومحمد عبدالمنعم - ومحمد هاني.

خط الوسط:- إمام عاشور - ومروان عطية - وأليو ديانج.

خط الهجوم: رضا سليم- وموديست - وبيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

وستقوم قناة أون تايم سبورت بنقل مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، حيث تعد هي المالك والناقل الحصري للبطولات المصرية، وسيتولي التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي محمد الكواليني.

طاقم حكام مباراة الأهلي وإنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر

النادي الأهلي - فريق إنبي

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي وإنبي الحكم طارق مجدي، ويعاونه في إدارة المباراة كل من أحمد توفيق طلب، ومحمد محمود لطفي، وعاطف حسين كحكم رابع، فيما يجلس على تقنية الفيديو الحكم محمود بسيوني ويعاونه السيد شعبان.

وعلى الجانب الأخر ينتظر الفريق الفائز من هذه المباراة مواجهة الفريق الفائز في المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي في المباراة التي تجمع المباراة بين الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية من البطولة.

ويشار إلى أن أخر مباراة كانت قد جمعت بين نادي الأهلي وإنبي كان قد فاز بها الشياطين الحمر بهدفين نظيفين، وكانت المباراة في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي ونجح في تسجيل الأهداف محمد شريف في الدقيقة 29 وأحمد عبد القادر في الدقيقة 35 من المباراة.