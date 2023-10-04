نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة للاهلي قبل مواجهة إنبي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة قبل مواجهة إنبي غدا، في نصف نهائي كأس مصر.

واشتكى رامي ربيعة مدافع الفريق من آلام في في قدمه،تهدد مشاركته أمام إنبي غدا.

غياب رامي ربيعة

وغاب رامي ربيعة، عن مران النادي الأهلي، اليوم بسبب إصابته على مستوى القدم وليغيب بشكل رسمي عن مواجهة إنبي غدا، في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة غدًا الأربعاء على استاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية