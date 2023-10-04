ريال مدريد يحسم مواجهة القمة مع نابولي

ريال مدريد يحسم مواجهة القمة مع نابوليانفرد ريال مدريد الإسباني بصدارة المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه نابولي الإيطالي 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من المسابقة، والتي شهدت فوز سبورتينج براغا البرتغالي على يونيون برلين الألماني 3 - 2.

وتقدم نابولي بهدف أحرزه ليو أوستياغارد في الدقيقة 19 وتعادل ريال مدريد في الدقيقة 27 عن طريق فينيسيوس جونيور، قبل أن يسجل جود بيلنغهام الهدف الثاني للريال في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 2 - 1.

وفي الشوط الثاني، تمكن نابولي من تسجيل هدف التعادل عن طريق زيلينسكي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 78 سجل الريال الهدف الثالث عندما سدد فيديريكو فالفيردي كرة قوية اصطدمت بالعارضة ثم بأليكس ميريت حارس نابولي وعانقت الشباك.

ورفع ريال مدريد رصيده على ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

