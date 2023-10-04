أيمن أشرف يكشف كواليس حديثه مع كولر قبل الرحيل عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي، كواليس حديثه وعلاقته مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

كواليس اجتماع أيمن أشرف مع كولر

وكان أيمن أشرف قد رحل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وانضم إلى صفوف البنك الأهلي.

وأوضح أيمن أشرف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تحدثت مع مارسيل كولر 7 مرات، والرد في كل مرة كان يكون مختلفا، ولم يكن الرد مُقنعا بالنسبة لي، لكن هذه المرحلة انتهت، والآن ننظر للمستقبل، ولم أفكر في الرحيل عن الأهلي مطلقا، ولكن الأحلام لن تتحقق في كل وقت".

وعن علاقته بـ محمد عبد المنعم مدافع الأهلي قال: "من أفضل المدافعين في مصر، وأتحدث معه باستمرار حول بعض الأمور بشأن مستواه الفني".