نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يفجرها: الزمالك فاوضني ورفضت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي حاليًا، والنادي الأهلي السابق، أنه رفض الانضمام إلى صفوف الزمالك في وقت سابق.

متى فاوض الزمالك نجم الأهلي السابق؟

وأوضح أيمن أشرف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي الزمالك نادي كبير وجمهوره عظيم، والزمالك بعد النادي الأهلي في مصر بالنسبة لأندية القمة".

وتابع: "كان هناك حديث وكلاء فقط، ولكن احترامي أيضًا للنادي الأهلي جعلني أختار مسار مختلف، وفضلت عدم خسارة جمهور النادي الأهلي مع الاحترام لنادي الزمالك ولكن المفاوضات لم تكن رسمية كان حديث وكلاء فقط".

واسترسل: "وصلت لي عروضا كثيرة جدا بعد الرحيل عن الأهلي منهم أندية كبيرة وأندية صغيرة لكن في النهاية اخترت البنك الأهلي بعد عقدي لجلسة مع أشرف نصار رئيس النادي، نتعامل مع كيان يسمى البنك الأهلي، ونادي البنك الأهلي قريب شوية من الأهلي، بالنسبة لكيانه".

وأضاف: "تدعيمات البنك الأهلي مميزة للغاية ونملك مزيجا بين الخبرة والشباب، والدوري صعب جدا، ولن يتواجد مباراة سهلة، في ظل تدعيم كل الفرق بصفقات قوية".

واستكمل: "لدينا طموحا كبيرا بأننا نفعل شئ جيد تليق باسم البنك الأهلي، ونخوض كل مباراة على حدى".