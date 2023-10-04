نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يتدخل لإنهاء أزمة محمود علاء مع الزمالك.. تفاصيل كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة، بموقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك وتدخله لإنهاء أزمة زميله محمود علاء مع الجهاز الفني وإعادته للتدريبات الجماعية.

كيف تدخل شيكابالا لحل أزمة محمود علاء؟

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "شيكابالا قائد الزمالك وله مواقف جيدة، ومحمود علاء لاعب جيد ومدافع زمالكاوي ولا علاقة له بما فعله شقيقه مؤخرًا، ويجب تدارك الأمور ولم الشمل في المرحلة الحالية".

وأضاف: "أحمد فتوح من الطبيعي أن يكون هدفا للنادي الأهلي خصوصا مع قرب نهاية عقده وطبيعي أن يتم التفاوض معه خلال شهر يناير".

وواصل: "يجب أن تتدخل اللجنة المؤقتة برئاسة عماد البناني لتجديد عقد فتوح والاتفاق معه على كل التفاصيل، بحيث عندما يأتي المجلس الجديد يتم التوقيع على الفور، يجب عدم الانتظار لفترة طويلة خصوصا بأن فتوح محط انظار العديد من الفرق العربية".

وزاد: "من الطبيعي أن يتوصل فتوح أيضا بعروض سعودية، فهو من العناصر الجيدة في مركز الظهير الايسر وهو أفضل من لاعب النصر اليكس تيليس، وسبق لمدافع الزمالك أن لعب مباراة كبيرة ضد اشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب في امم افريقيا الماضية".

وأتم: "ربما يتوصل الزمالك إلى اتفاق نهائي مع فتوح خلال المرحلة المقبلة، بعدما تم عقد جلسة معه اليوم في نادي الزمالك".